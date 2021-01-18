ليبيا – قال المحلل السياسي محمود الأسمر إن هناك معلومات أكدتها مصادر قريبة من لجنة الحوار السياسي تشير إلى أن الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن شخصيات المناصب الرئيسة للمجلس الرئاسي، والحكومة تشهد صراعًا بين أكثر من شخصية، وكل منها يسعى للوصول إلى سدة السلطة.

الأسمر وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي اليوم الإثنين ذكر أن إعلان الأمم المتحدة عن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، جعل وليامز تحاول استباق الوقت، وتعلن عن التوصل إلى آلية توافق حول اختيار المناصب الجديدة.

وبين أن الآلية التي لم تعلنها الأمم المتحدة هي آلية الاختيار بحسب الأقاليم، ففي حالة اختيار رئيس الحكومة من إقليم طرابلس سيقتصر التصويت على رئيس المجلس من إقليم برقة وبالعكس، بينما يكون نصيب إقليم فزان نائبين لكل من المنصبين.

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