إنجلترا – أكد الاتحاد الدولي للتنس، أن نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال 2021، ستقام على مدار 11 يوما (بدلا من 7 أيام)، وأنها على الأرجح ستقام في 3 مدن مختلفة من بينها مدريد.

وطرحت مؤسسة “كوزموس تنس” الاستثمارية المشاركة في تنظيم البطولة مع الاتحاد الدولي هذا الاقتراح، ثم وافق عليه مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد الاتحاد الدولي أيضا في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنه جار البحث عن مدينتين أوروبيتين أخريين للمشاركة في استضافة النهائيات إلى جانب مدريد التي استضافت أيضا أول نهائيات للنسخة المعدلة للبطولة في 2019.

ووافق الاتحاد الدولي للتنس على اقتراح آخر يقضي بتخفيض عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 16 فريقا بدلا من العدد الحالي وهو 18 فريقا بداية من 2022.

وستقام نهائيات البطولة هذا العام ما بين 25 نوفمبر و5 ديسمبر.

المصدر: رويترز

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