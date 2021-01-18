الصين – أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني، اليوم الاثنين، تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقع اقتصاديون نموا بنسبة 6.1 بالمئة، في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9 بالمئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة في 2020، وفقا للأرقام، لتصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينمكش اقتصادها العام الماضي في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا السنة الماضية من حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس كورونا، تغذيه متانة مفاجئة من قطاع التصدير.

كذلك أفادت البيانات بارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 7.3 بالمئة في ديسمبر الماضي مقارنة به قبل عام، ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي في استمرار لتعافي ما بعد كوفيد.

وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انحسار نمو الناتج الصناعي السنوي إلى 6.9 بالمئة في ديسمبر الماضي من سبعة بالمئة في نوفمبر الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية 4.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو يبلغ 5.5 بالمئة.

المصدر: رويترز

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