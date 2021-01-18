ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أنه في المقترح المقدم من البعثة الأممية وملتقى hd المزمع التصويت عليه عبر الهاتف، فإن الحديث يدور حول نسبة تصويت هي 63‎%‎، وبالتالي التراجع عن الشرط المسبق 75‎%‎.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولإثبات حسن نية البعثة وأنها لا تمارس أي نوع من الضغط أو الابتزاز أو التلاعب لتمرير شخصية بعينها لرئاسة الحكومة، فيمكن اختبار البعثة ومنظمة الحوار الإنساني وأعضاء الملتقى بنقطتين رئيسيتين”.

وأوضح أن النقطة الأولى اعتبار نتائج التصويت على مقترح الترشح للمناصب في 15 نوفمبر الماضي قرارًا نافذًا من داخل الملتقى نفسه وأساسًا لتطبيق الخطوة الثانية من جولة الحوار، بعد إقرار الآلية، أي عدم الترشح لكل من شغل منصب بعد 2014.

كما أشار إلى أن النقطة الثانية تتمثل بإصدار قائمة جديدة بأسماء أعضاء الحوار السياسي الليبي في ملتقى hd الذي تسيره البعثة؛ لأن الحديث عن الانسحابات موجود.

وتابع: “اخترت هاتين النقطتين لأهميتهما، خصوصًا أن بقية المقترح الذي أعلنت ستيفاني التوافق عليه، لا ينقصه إلا أن تكتب اسم مرشحها للحكومة قبل أن تذهب للتقاعد في فرنسا، في حادثة تذكرنا بإعلان بيرناردينوا ليون لأعضاء المجلس الرئاسي في آخر يوم عمل له بليبيا في 20 أكتوبر 2015”.

Share and Enjoy ! 0 Shares