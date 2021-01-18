ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأحد تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي بمنطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي السيد ناصر بوبطينة.

وضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي – سهل بنغازي السيد محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي – المنطقة الوسطى السيد شعيب مفتاح، إضافة إلى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي السيد عادل الكوافي.

وأكد الثني على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي، بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.

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