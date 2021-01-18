الصومال – استكمل الجيش الأمريكي سحب قواته من الصومال، وفق ما أكدته القيادة الأمريكية في إفريقيا.

وأكد المتحدث باسم أفريكوم الكولونيل كريستوفر كارنس، أن إعادة تنظيم القوات اكتمل قبل الموعد النهائي.

وقال كارنز إنه لا يزال هناك وجود أمريكي “محدود للغاية” في الصومال، مشددا على أن “تركيزنا يظل ثابتا ومركزا على حركة الشباب.. لن يكون من الحكمة لهم أن يختبرونا”.

وكان نحو 700 جندي أمريكي في الصومال يساعدون في السنوات الماضية قوات الأمن الصومالية في الحرب على حركة الشباب كما كانوا يقدمون تدريبات للقوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ”دنب”.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون في وقت سابق، إن معظم الأفراد سيتم نقلهم إلى الدول المجاورة مثل كينيا، لكن كارنز لم يقدم تفصيلا للمكان الذي تم نقل القوات الأمريكية إليه في إفريقيا “بسبب العمليات الجارية”.

المصدر: فويس أوف أميركا نيوز

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