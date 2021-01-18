ليبيا – ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح في اجتماع عقده بمقر المفوضية مع ممثلات اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي الموضوعات المتعلقة بالمشاركة الانتخابية للمرأة، وسبل تعزيزها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.

الاجتماع الذي انعقد بحضور عضو المجلس رباب حلب استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية ملامح خطة التوعية الانتخابية للمرأة وإمكانية إشراك الاتحاد في تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة.

وأكد رئيس المجلس بأن المفوضية تعول على قطاع المجتمع المدني في سبيل إنجاح خطط وبرامج التوعية، مشيرًا إلى أن مشروع الاتحاد النسائي الليبي الذي سيجمع طيفًا واسعًا من المنظمات النسائية، سيكون له الدور الفاعل في إنجاح حملات التوعية للانتخابات المزمع تنفيذها خلال ديسمبر 2021.

كما بحث الاجتماع آلية التعاون لإنجاح انتخابات الاتحاد النسائي في دورته القادمة، والدعم الاستشاري الذي ستقدمه المفوضية في هذا السياق.

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