ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إن تعديل سعر الصرف يجب ألّا يكون الهدف، بل أحد الوسائل المتزامنة معًا لضمان تحقيق الاستقرار والعدالة، والحفاظ على الفئات الضعيفة في المجتمع وتمكينهم من مجابهة ارتفاع الأسعار، خصوصًا في السلع الأساسية.

الشحومي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أخبروني أن باقي الإجراءات تلحق فيما بعد، ولكنها لم ترَ النور؛ بسبب الحاجة لحكومة موحدة، وإن تاخرت أكثر فسنكون أمام معضلة حقيقية”.

وتابع: “الواقع كشف لنا عدم عدالة السعر الذي حدده المصرف المركزي والذي سيكون عليه إعادة النظر وتخفيضه للحدود المقبولة مرة أخرى قريبًا”.

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