ليبيا – تناول تقرير تحليلي أعدته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الدعم التركي المتواصل للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مواصلة تركيا سياستها التوسعية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، من خلال دعم هذه الجماعات في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو التي تنشط فيها الصراعات القبلية والعرقية والإثنية، ما يجعلها في حاجة دائمة للسلاح.

وأضاف التقرير أن تصريحات الرئيس النيجيري محمد بخاري حول تأثير السلاح السائب في ليبيا جددت الشكوك والمخاوف بشأن تدهور أمن دول إفريقية، لإمكانية وقوع هذه الأسلحة في قبضة الجماعات الإرهابية داخل القارة السمراء، مبينًا أن تركيا تستغل مسألة الدعم الإنساني لتهريب الأسلحة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى قيام تركيا بتحويل ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهة سرًا إلى أطراف عدة بالقارة الإفريقية، مستغلة بذلك الاتفاقية الأمنية التي عقدتها مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في نوفمبر من العام 2019، إذ عبرت شحنات سلاح تقدر بنحو 37 طنًا خلال العام 2020 ووصلت للتظيمات الإرهابية.

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