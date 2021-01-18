الصين نجحت في خلق قرابة 12 مليون وظيفة خلال 2020 متجاوزة التوقعات

الصين – أفاد المكتب القومي للإحصاء في الصين إن بكين نجحت في خلق 11,86 مليون وظيفة جديدة خلال سنة 2020 متجاوزة بقرابة 3 ملايين وظيفة التوقعات والأهداف الحكومية المحددة بـ 9 مليون وظيفة.

وأوضح المكتب الإحصائي، الاثنين، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية من البلاد بلغ 5,2 بالمائة في شهر ديسمبر 2020 مستقرا عند نفس مستواه في نفس الشهر من العام 2019. أما المعدل العام للبطالة في المناطق الحضرية خلال سنة 2020 فهو يضاهي 5,6 بالمائة وهو أقل من توقعات المخططين التي كانت بحدود 6 بالمائة.

وتؤشر هذه المعدلات على التعافي الاقتصادي القوي في الصين بعد سيطرتها على وباء كورونا خلال السداسي الأول من العام الماضي.

المصدر: صحيفة “Global Times” الصينية

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