ليبيا – أقر عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي بكثرة التدخلات الخارجية واعتبرها أهم العقبات التي ستواجه المبعوث الأممي الجديد، معتبرًا أن تعيينه في هذا التوقيت الدقيق الذي يدخل فيه الحوار السياسي الليبي مرحلة يأمل الجميع أن تكون حاسمة، هو أدق تعبير عن صراع التدخلات الغربية بالأزمة الليبية.

الغزالي ذهب في تصريحه الذي خص به صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين إلى دول عديدة تعاملت مع الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، بوصفها ممثلة للإدارة الأميركية ومنفذة لمصالحها في ليبيا لا رئيسة بعثة دعم أممي بالإنابة، وهؤلاء تخوفوا من بلورتها لحل يهمش نصيبهم من الكعكة الليبية مقارنة بهيمنة واشنطن عليها.

وتوقع أن يستمر المبعوث الجديد باتباع نهج سابقيه في الاكتفاء بسياسة التراضي بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، حتى يضمن ترشحه لمناصب ومهام أعلى دون النظر لعمق وصعوبة الأزمة الليبية التي يعرف مقدمًا أنها لن تحل، إلا إذا توافق الكبار فيما بينهم.

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