ليبيا – رأى المختص في العلوم السياسية رضوان الفيتوري أن الصراع حول اختيار شخصيات المناصب الرئيسة للمجلس الرئاسي والحكومة يتم بشكل مستتر بين المشاركين في الحوار؛ بحيث يحاول تيار الإسلام السياسي التغلغل في الأقاليم، واختيار شخصيات يمكن من خلالها قيادة هذين الجسمين.

الفيتوري وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الإثنين أشار إلى أنه حتى بعد الاتفاق وإعلان الأجسام الجديدة ومن يتولاها ستظل الأمور محصورة في خلافات حول مكان الحكومة والمجلس الرئاسي، ووضع الميليشيات وتشكيل القوات الرسمية، وتداخل الاختصاصات بين المجلس الرئاسي والحكومة، وآليات توزيع الثروات.

وأوضح أن السؤال المهم هو: هل هناك إمكانية للوصول إلى مرحلة الجلوس والحوار الليبي الحقيقي، والانتهاء بانتخابات في صناديق الاقتراع خلال المدة التي حددتها وأعلنت عنها البعثة؟ ضاربًا مثلًا بما وصلت إليه لجنة 5+5.

الفيتوري بيّن أن اللجنة استطاعت أن تصل لأساس المشكلة في ليبيا، المتمثل في وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، وأقرت بخروجها بجدول زمني معين، وانتهى هذا الجدول دون أن تخرج علينا الأمم المتحدة بتوضيح حول هذا التعطيل والمتسبب به.

Share and Enjoy ! 0 Shares