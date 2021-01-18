انخفاض إنتاج الجزائر وصادراتها من النفط والغاز في 2020

انخفاض إنتاج الجزائر وصادراتها من النفط والغاز في 2020

الجزائر – أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية امس أن صادرات النفط والغاز هبطت 11 بالمئة في 2020 إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي، وأن الإيرادات تراجعت 40 في المئة إلى 20 مليار دولار.

وتابعت الوزارة أن إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض 10 بالمئة إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا.

كما تراجعت المنتجات النفطية المكررة 1.6 في المئة إلى 28 مليون طن في حين هبط إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 11 في المئة إلى 24 مليون متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.

ويساهم النفط والغاز بنحو 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من إجمالي صادراتها.

المصدر: رويترز

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