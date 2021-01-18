الولايات المتحدة – قام الأمريكي جون جونز أسطورة اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة برحلة صيد على متن طائرة مروحية، اصطاد خلالها خنزيرا بريا.

ونشر جونز مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام”، وهو يطلق النار على حيوان كبير من المروحية، وأصابه من الطلقة الأولى، وتابعها بعدة طلقات أخرى على الجثة، وعلق عليه: “طلقة واحدة، وضحية واحدة، الكثير من لحم الخنزير. حصلت على جائزة ثمينة بعد صيد ثمين”.

وتخلى المقاتل الأمريكي عن حزام بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل، للمشاركة في الوزن الثقيل، واشار إلى أنه وصل إلى 113 كغم.

يذكر أن جون جونز (33 عاما) يعتبر أفضل مقاتل في تاريخ “UFC” من حيث الانتصارات والألقاب، فقد نافس 14 مرة على اللقب، وخاض آخر نزال له في 9 فبراير 2020، وفاز فيه على مواطنه دومينيك رييس بالنقاط، محققا بذلك انتصاره الـ26 مقابل هزيمة واحدة.

المصدر: وكالات

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