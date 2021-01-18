ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة ورود معلومات له بشأن قلة الفعالية الديبلوماسية للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش.

بعيرة أوضح في تصريحات متلفزة لقناة العربية الحدث تابعتها صحيفة المرصد أن كوبيتش سيتخذ طريقًا مستقلًا قد يعيد ليبيا إلى المربع الأول، مؤكدًا وجود انتقادات للحوار السياسي والكيفية التي تم من خلالها اختيار أعضائه، مبديًا مخاوفه من وجود أطراف دولية تسعى لتعطيل الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأشار بعيرة إلى أن فصل الحكومة الجديدة عن المجلس الرئاسي المرتقب تشكيله سيفتح أبوابًا جديدة للخلاف.

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