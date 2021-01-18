ليبيا – قال عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام أمس الأحد إن الوضع الوبائي في البلدية صعب، وهناك نقص في الأطقم الطبية والأجهزة الطبية والمعدات.

عميد بلدية نالوت اشتكى في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مما أسماه “الأداء السيء” للحكومة فيما يخص جهود مجابهة كورونا، مضيفًا أنه ورغم وعود عدة من اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة بمنح البلدية جهاز pcr إلا أنها لم تحصل عليه حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الأمر يزيد معاناة المواطنين الذين تعبوا من السفر لمناطق بعيدة بمئات الكيلومترات؛ من أجل الحصول على تحليل كورونا لغرض السفر، مضيفًا أن مخصصات البلدية من ميزانية كورونا لا تذكر، وهي عبارة عن 360 ألفًا، ولا تكفي لسداد مواد تنظيف مستشفى لشهر واحد.

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