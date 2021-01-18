تونس – طالب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، اليوم الاثنين، بمقاضاة وزير الصحة فوزي مهدي بسبب “التراخي” في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واتهم الاتحاد في بيان وزير الصحة بـ”التهاون بصحة التونسيين وتلاعبه بملف اللقاح وذلك بإقالته من كان ممسكا به ومتابعا له دون أن يتم تعهده بكل جدية”، كاشفا أنه حصل على وثائق تثبت التقاعس والتهاون والتراخي بخصوص هذا الملف”.

وحمل المسؤولية إلى وزير الصحة بـ”حرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة كوفاكس (مبادرة منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة والنامية)”، داعيا إلى “فتح بحث قضائي حول هذا الموضوع يشمل كبار المسؤولين الحكوميين المغادرين والحاليين”.

وتشهد تونس ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا، كما ارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في وقت بدأ فيه الأطباء يطلقون صيحات فزع حول عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين.

المصدر: “موزاييك”

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