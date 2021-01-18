سوريا تعتزم استيراد الوقود لتغطية النقص الناجم عن العقوبات

سوريا تعتزم استيراد الوقود لتغطية النقص الناجم عن العقوبات

سوريا – أعلنت الحكومة السورية عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام لتغطية نقص الوقود بسبب العقوبات الغربية التي عطلت شحنات النفط الإيراني.

ولم يوضح رئيس الوزراء حسين عرنوس كيف ستوفر بلاده الإمدادات الإضافية، لكنه قال: “استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ6 الأخيرة”.

وأضاف: “ننتج الآن 20 ألف برميل يوميا فقط مع خسارة نحو 400 ألف برميل يوميا من حقول النفط في شمال غربي البلاد الخاضع حاليا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية”.

وتابع: “سوريا أصبحت تعتمد على واردات النفط، واستخدمت قدرا كبيرا من العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية”.

وواجهت سوريا الخاضعة للعقوبات نقصا في الوقود لعدة أشهر العام الماضي، الأمر الذي دفع بها إلى العمل بتوزيع الوقود بنظام الحصص.

المصدر: “رويترز”

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