إيطاليا – أكد التشيلي أرتورو فيدال أنه لم يقم عمدا بتقبيل شعار نادي خصمه يوفنتوس قبل مباراته أمام فريقه إنتر ميلان (0-2) يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض فيدال لانتقادات واسعة بعد نشره صورة له عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنسغرام”، والتي كان قد التقطها قبل مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، ويظهر فيها وهو يحتضن جورجيو كيلبيني مدافع “البيانكونيري” ويقوم بتقبيل شعار ناديه السابق الموجود على قميص اللاعب.

وزعم فيدال أن تقبليه لشعار يوفنتوس ما هو سوى إظهار الإعجاب بكيلليني زميله سابقا في فريق يوفنتوس.

وسبق أن دافع أرتورو فيدال عن ألوان قميص “البيانكونيري”، خلال الفترة من العام 2011 حتى العام 2015، إلى جانب كيلليني، وساعدا الفريق معا على حصد لقب بطولة الدوري الإيطالي 4 مرات قبل أن ينضم التشيلي إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، وبعد ذلك إلى صفوف برشلونة، ومنه إلى فريقه الحالي إنتر ميلان “النيراتزوري” خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال فيدال معرض تعليقه على الواقعة: “لم أقصد قط أن أقبل شعار ناد آخر، ولكن القبلة جاءت بدافع الإعجاب بـ كيلليني الذي اعتبره أخا عشت معه سنوات رائعة”

وأتم: احترم فريقي كثيرا، وجماهيره والأشخاص الذين وضعوا ثقتهم في من أجل الدفاع عن ناديهم، ومواصلة إثراء تاريخ هذا النادي الرائع”.

يذكر أن أرتورو فيدال أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك يوفنتوس، بعد مضي 12 دقيقة من بداية اللقاء، هو الأول له رفقة “النيراتزوري” في الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات

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