كندا – أعلنت السلطات الكندية أنها سترفع في الـ20 من يناير الجاري الحظر الذي فرضته قبل حوالي عامين على تحليق طائرات “بوينغ 737 ماكس”.

وأشارت المصادر إلى أنه بهذا القرار تنضم كندا إلى الولايات المتحدة التي سمحت بعودة هذا الطراز من الطائرات للتحليق، في أعقاب حادثي تحطم طائرتين أوديا بحياة 346 شخصا.

وأشارت السلطات الكندية في ديسمبر الماضي إلى أنها “تتوقع رفع حظر تحليق طائرات (737 ماكس) في يناير المقبل، بعد الموافقة على إدخال تغييرات على تصميم الطائرة التي توقفت عن الطيران في مارس 2019”.

المصدر: “رويترز”

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