كوريا ش – أفادت وكالة “يونهاب”، بأن كوريا الشمالية عقدت جلسة برلمانية، لمناقشة شؤون العاملين، والميزانية، وغيرها من القضايا الأخرى، بغياب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

ويأتي ذلك متابعة للقرارات التي صدرت عن مؤتمر الحزب الحاكم الأخير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، حيث قرر المجلس بالإجماع، تنفيذ خطته الاقتصادية الخمسية التي تم طرحها في المؤتمر، والتعديل التنظيمي لها، وأجاز ميزانية الدولة لهذا العام، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA).

كما تم إجراء تعديل وزاري كبير لأعضاء مجلس الوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية، إذ تم تعيين ستة من نواب رئيس الوزراء، كيم دوك هون، الثمانية حديثا، بما في ذلك بارك جونغ غون، وجون هيون تشول، كما تم تعيين بارك رئيسا للجنة تخطيط الدولة.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكوري الشمالي، كيم دوك هون، الذي قدم تقريرا عن خطته الاقتصادية الخمسية السابقة في الجلسة، إلى أنه تم رصد “أخطاء فادحة”، لافتا إلى أن البلاد تواجه “مهاما ثقيلة لتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية دون قيد أو شرط”.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، بعد أقل من أسبوع من اختتام بيونغ يانغ مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي استمر ثمانية أيام.

المصدر: “يونهاب”

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