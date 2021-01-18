فرنسا – وجه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رسالة قوية بشأن نجوم الفريق وفي مقدمتهم مواطنه نيمار والفرنسي كليان مبابي وحول صفقاته المستقبلية.

وقال ليوناردو في حوار أجرته معه مجلة “فرانس فوتبول”: “أتمنى أن يكون نيمار ومبابي مقتنعين بأن باريس مكان جيد يحقق طموحات لاعب كبير يتطلع لأعلى مستوى، نحاول إيجاد توازن بين رغباتهما وقدرات النادي وتوقعات مسؤوليه”.

وأضاف: “لكن لن نتوسل إليهما ونقول لهم (أرجوكم ابقوا معنا)، بل سيبقى معنا من يريد الاستمرار، المشاورات مستمرة معهما، انطباعاتي جيدة بشأن الملفين”.

وينتهي عقد كل من نيمار ومبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2022.

وانتقل ليوناردو للحديث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، قائلا: “النجوم الكبار مثل ميسي، سيكونون دائما في قائمة اهتمامات باريس، لكن الوقت غير مناسب للحديث أو الحلم بالتعاقد مع ليونيل”.

وواصل: “لكننا نجلس على طاولة كبيرة تضم عددا كبير من الأندية التي تراقب موقف ميسي عن قرب، إلا أنه على أرض الواقع لم نتحدث إليه، بل لدينا كرسي محجوز في إمكانية ضمه، ويتبقى حاليا 4 أشهر على نهاية الموسم الجاري، وهي فترة كبيرة”.

المصدر: وكالات

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