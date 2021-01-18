فرنسا – يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه اليوم الاثنين، ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانين.

يأتي ذلك، بينما ألزم ماكرون في وقت سابق ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المكون من تسع هيئات بإعداد ميثاق ملزم يتعهدون فيه باحترام مبادئ الجمهورية الفرنسية، وقد تمكنت مكونات المجلس من الاتفاق بصعوبة على ورقة عرضت على الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي.

ووفق ما أفاد مراسلنا في باريس، فإن هذه الخطوة تمهد للتحضير لإقامة معهد فرنسي للأئمة يضمن تكوينهم في فرنسا بهدف التنصل من التأثيرات الخارجية على الجالية المسلمة.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار قانون مكافحة الانفصالية والذي بات يسمى قانون تكريس تقوية مبادئ الجمهورية.

المصدر: رويترز

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