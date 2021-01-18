مصر تبدأ صناعة أول سيارة من نوعها في البلاد

مصر تبدأ صناعة أول سيارة من نوعها في البلاد

مصر – شهد وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، توقيع عقد اتفاق إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، مع الصين.

وستنتج السيارة داخل مصانع شركة النصر للسيارات، بعد اتفاق تطويرها.

وأوضح الوزير أن من أهداف مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، تقليل الانبعاثات وبدء الرحلة للتحول إلى السيارات الكهربائية ومصر من الدول التي ستدخل السباق.

وتابع: “التوقيع سبقه مجهود 6 أشهر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر الكهرباء للشحن، ولتكون موازية لسعر الوقود العادي للسيارات، وكذلك التنمية المحلية لنشر نقاط الشحن، وكذلك وزارة الداخلية أصدرت من شهر تراخيص لـ300 سيارة كهربائية في مصر”.

وأكد أن الهدف أيضا من هذه السيارة ليس التصنيع فقط، وإنما عمل مركز أبحاث لتوطين هذه الصناعة، وهناك من يعمل على ذلك منذ عامين أو ثلاثة، لتكون مصر نقطة انطلاقة لهذه الصناعة.

وأوضح توفيق، أن المصنع سيبدأ إنتاجه بالموديل الأحدث للسيارة 2021.

المصدر: المصري اليوم

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