ألمانيا – تألق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في أول ظهور له مع ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال مباراته أمام ضيفه شالكه أمس الأحد، بعد عودته من ريال مدريد في يناير الجاري.

وأحرز لوكا يوفيتش الهدفين الثاني والثالث لفريقه آينتراخت ليقوده للفوز على ضيفه شالكه بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة 16 للدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”، ليعادل في أقل من نصف ساعة أرقامه التهديفية في موسمين مع ريال مدريد.

وقرر يوفيتش، بعد فشله في إقناع زين الدين زيدان بمؤهلاته، العودة إلى فرانكفورت الأسبوع الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على أمل الحصول على دقائق لعب أكثر قد تشفع له في العودة من الباب الكبير إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، أو تفتح له أبواب ناد أوروبي كبير آخر.

وشارك المهاجم الصربي في 5 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، ومنحه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، 208 دقائق فقط للعب، وهذا أقل معدل بين جميع لاعبي “الميرنغي”، وفي المجموع، شارك في 32 مباراة مع الفريق منذ عام 2019، وسجل هدفين وصنع آخرين.

بينما دافع عن ألوان آينتراخت فرانكفورت في 75 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 36 هدفا، وتوج معه بكأس ألمانيا عام 2018.

وانتقل لوكا يوفيتش البالغ من العمر 23 عاما، إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2019، مقابل 63 مليون يورو، بعد تألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت، إلا أنه لم يرقَ لمستوى التطلعات في النادي الملكي، بسبب الإصابات، وقلة دقائق اللعب، الأمر الذي أثر بشكل كبير أيضا على القيمة السوقية له، التي انخفضت إلى 20 مليون يورو، وذلك وفقا لموقع “ترانسفيرماركت”.

المصدر: وكالات

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