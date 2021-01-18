إسبانيا – لم تتوقف المقارنات بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، منذ انضمام البرتغالي لريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، الذي يعتبر الأرجنتيني هدافه التاريخي ونجمه الحالي.

وتؤكد أرقام اللاعبين وإنجازاتهما على مدار السنوات الماضية، مدى الصراع بينهما، لتقارب إحصائياتهما في عدد من المؤشرات، كنسبة الأهداف، وعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية وما إلى ذلك.

ومع تعرض ميسي للطرد خلال المباراة التي جمعت برشلونة وأتلتيك بيلباو أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني، تساءل كثيرون عن أكثر اللاعبين “انضباطا” بين الأرجنتيني والبرتغالي.

ميسي ورونالدو، منافسان شرسان داخل الملعب، ويتعصبان أحيانا عندما يتمكن الخصوم من التفوق عليهما، أو حينما لا تسير الأمور كما يشتهيان أثناء مجريات المباريات، ولكن النجم البرتغالي، يمكن اعتباره أقل “انضباطا” من غريمه الأرجنتيني، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد البطاقات التي تحصل عليها كل واحد مهما.

فالبطاقة الحمراء التي تلقاها ميسي أمس الأحد، كانت فقط الأولى له على مدار مسيرته مع برشلونة، لكن “البرغوث” طرد مرتين مع منتخب الأرجنتين.

في المقابل، فسجل رونالدو حافل بالطاقات الحمراء، إذ طرد 11 مرة (7 مرات بشكل مباشر).

وتحصل رونالدو على أربع بطاقات حمراء عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد بين العامين 2003 و2009، و6 بطاقات حمراء مع نادي ريال مدريد (2009/2018)، وبطاقة حمراء واحدة مع فريقه الحالي يوفنتوس.

ولم يطرد “الدون” قط مع منتخب بلاده البرتغال.

المصدر: transfermarkt.fr

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