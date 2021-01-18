إسبانيا – نال نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطاقة حمراء تاريخية، خلال اللقاء الذي جمع الفريق الكتالوني وأتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ميسي، بطاقة حمراء مباشرة بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، التي أظهرت اعتداء النجم الأرجنتيني على لاعب خط وسط بيلباو، أسيير فياليبر، بدون كرة خلال إحدى الهجمات في الأنفاس الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 120).

ووفقا لشبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي بطاقة حمراء مباشرة خلال مسيرته مع برشلونة

وتوج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على برشلونة 3-2 بعد التمديد.

وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس في الدقيقة 97 من الشوط الإضافي الأول، بعدما تعادل الفريقان 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان، مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس، وأسيير فياليبر.

المصدر: أوبتا”

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