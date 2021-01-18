ليبيا – رحب العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عبد السلام نصية بمخرجات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بحذرٍ، معبرًا عن أمله في قبول جميع الأطراف الخارجية والداخلية بها.

نصية وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد قال إن تشكيل سلطة تنفيذية بدون التوافق على المسار الدستوري وحل مشكلة شرعية السلاح من خلال توحيد المؤسسة العسكرية ،لن يؤدي إلى حل المشكلة الليبية وإنهاء الصراع بها.

وذهب عضو البرلمان بعيدًا عن خطوة تشكيل سلطة مؤقتة إلى ضرورة الاتفاق أولًا على المسار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 من شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع توسيع نطاق اللجنة العسكرية ليشمل توحيد المؤسسة العسكرية في مدة زمنية محددة قبل إجراء الانتخابات.

ورأى أن اعتبار مسألة السلطة التنفيذية إنجازًا كبيرًا يمكن من خلاله حل القضية الليبية مع إهمال قضيتي الدستور وشرعية السلاح، سيكرر نفس الأخطاء السابقة.

نصية اختتم قائلًا: “الحديث عن الاتفاق على سلطة تنفيذية يتم من خلالها حل باقي القضايا أثبت فشله في الصخيرات وباريس وباليرمو وتونس”، مشددًا على أنه لا بد من الذهاب مباشرة للقضايا الحقيقة، وهي المسار الدستوري وشرعية السلاح، مع إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

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