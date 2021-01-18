ليبيا – جددت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حرصها على مصلحة ومطالب المعلمين.

التدوينة التي تابعتها صحيفة المرصد أكدت خلالها النقابة ومن منطلق الاستمرار في سلمية وديموقراطية المطالب، فإن المعلمين في مناطق الغرب والجنوب مدعوون للتهدئة وإعطاء الفرصة لحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي، لاستكمال إجراءات تنفيذ قانون المعلمين رقم 4.

وأشارت التدوينة إلى إمهال المجلس وحكومته مدة أسبوعين للقيام بذلك، ليكون للنقابة في حال المماطلة وعدم الالتزام موقف أو رآي آخر من أجل المعلم وحقوقه.

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