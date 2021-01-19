إنجلترا – يعتقد نجم نادي ليفربول السابق، جيمي كاراغر، أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قد يفقد موقعه في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر بسبب معاناته في تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة.

وسجل ثلاثي هجوم ليفربول المشكل من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وفيرمينو، 183 هدفا فيما بينهم في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار أربعة مواسم، وساعد هذا الثلاثي ليفربول في إحراز اللقب لأول مرة في 30 عاما الموسم الماضي.

ولكن مستواهم تراجع مؤخرا، ولم يسجل أي لاعب منهم في آخر 3 مباريات ومنها التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد المتصدر في “أنفيلد” يوم الأحد الماضي.

ورغم أن كاراغر يتوقع عودة صلاح وماني إلى مستواهما العالي، فإنه يشكك في فرص فيرمينو على المدى البعيد.

وقال كاراغر لشبكة “سكاي سبورتس”: “لا أزال أثق في عودة ماني وصلاح إلى تسجيل الأهداف، لكن يجب أن أقول إنني أشعر بالقلق بخصوص فيرمينو”.

وأضاف المدافع الدولي الإنجليزي السابق: “أعتقد أنه (فيرمينو) يحتاج إلى أن يكون أكثر خطورة أمام المرمى”.

ويعتقد كاراغر أن أداء فيرمينو بصفة عامة انخفض هذا الموسم.

ولم يحقق ليفربول أي فوز في آخر 4 مباريات وتراجع من قمة الدوري الإنجليزي إلى المركز الرابع.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares