إيرلندا.. 81 تقريرا عن الآثار الجانبية للتطعيم بلقاحي “فايزر/بيونتيك” و”موديرنا”

إيرلندا.. 81 تقريرا عن الآثار الجانبية للتطعيم بلقاحي “فايزر/بيونتيك” و”موديرنا”

إيرلندا – كشفت الوكالة الإيرلندية للعقاقير والأدوية عن تلقيها عشرات التقارير عن آثار جانبية للقاحي “فايزر/بييونتيك” الأمريكي الألماني و”ميديرنا” الأمريكي منذ بدء التطعيم بهما في البلاد.

ونقلت صحيفة The Irish Times المحلية عن رئيسة الوكالة، لوران نولان، قولها، اليوم الثلاثاء، إن 81 حالة رصد “آثار جانبية خفيفة طبيعية لجميع أنواع التطعيمات” تم تسجيلها في البلاد منذ بدء حملة تحصين السكان من مرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نولان إلى أن من أبرز تلك الآثار الدوخان وألم المفاصل والشعور بالتعب والحكة والطفح الجلدي في مكان الحقن، مؤكدة أنه في كل الحالات المسجلة كانت الأعراض المذكورة قد هدأت بعد فترة وجيزة، دون أن تتطلب تدخلا طبيا.

وأشارت المسؤولة إلى أنه اعتبارا من يوم 21 يناير، سيتم عرض جميع حالات الآثار الجانبية في وقت حدوثها الفعلي عبر موقع الوكالة.

المصدر: تاس

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