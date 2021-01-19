مصر – قررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم لقاء فريقه ضد البنك الأهلي.

واشتبك الشناوي مع الحكم محمد سلامة بعد نهاية مباراة الأهلي والبنك الأهلي، يوم الأحد الماضي، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لاعتراضه على بعض قراراته، منها إلغاء هدف سجله أيمن أشرف.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف الشناوي، البالغ من العمر 32 عاما، لأربع مباريات وتغريمه أيضا، بمبلغ 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار أمريكي).

وبذلك سيغيب الشناوي عن مباريات الأهلي ضد “المقاولون العرب” وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي، ورفع رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات، مقابل 16 من 6 لغريمه الزمالك.

المصدر: وكالات

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