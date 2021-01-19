ليبيا – اطّلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين على سير عمل اللجنة المركزية للإعداد والأشراف على الانتخابات البلدية.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع الوزير سير عمل الانتخابات خاصّة في بلديات الواحات الثلاث، مؤكدًا أن هذه العملية الديمقراطية يجب أن تتم في كافة البلديات بأسرع وقت.

كما ثمّن الثني دور كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الواحات، معربًا عن أمله بالتوفيق لكافة البلديات التي ستشهد هذا الاستحقاق في مقبل الأيام.

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