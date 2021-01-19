ليبيا – رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بتأكيد مجلس الأمن الدولي تعيين يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وزراة الخارجية الإيطالية وفي بيان لها نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء، قالت إن التعيين يعد خطوة هامة تدعمها إيطاليا بعزم، ويعبر عن الالتزام الكامل والمقنع لصالح عمل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعمليات تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأعرب دي مايو عن تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، حيث سمحت احترافيتها وتصميمها بإحراز تقدّم مهم على جميع مسارات الحوار الليبي الداخلي.

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