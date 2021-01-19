ليبيا – أعربت تركيا عن ترحيبها بتعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثًا خاصًا ورئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل.

وزارة الخارجية التركية قالت في بيان لها اليوم الثلاثاء وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية: إن كوبيتش الذي شغل منصب وزير خارجية سلوفاكيا، تولى مهامًا حساسة ومهمة في العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن كوبيتش يتمتع بخبرة كافية، وأنه سيساهم بشكل إيجابي في المساعي الرامية لإحلال الاستقرار في ليبيا.

وأكد البيان أن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لكوبيتش في مساعيه لتأسيس السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

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