عمان – التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الأردنية عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إلى أن بشر الخصاونة رحب بالسيسي، مشددا على “التقدير العميق الذى يكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي”، وعلى “اعتزاز عمان بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”.

وعبر رئيس الحكومة الأردنية عن إشادته بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، لافتا إلى أن بلاده تتطلع للاستفادة من جهود مصر التنموية، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى “العلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة”.

ولفت الرئيس المصري إلى أن القاهرة “تتطلع لتعميق العلاقات مع عمان، وتعزيزها، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك علي المستوى الثنائي، أو في اطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق”، شاكرا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ولآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.

المصدر: “اليوم السابع”

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