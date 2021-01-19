بغداد – أكدت قيادة القوات المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجارات التي حدثت جنوب العاصمة العراقية بغداد الليلة الماضية، لم تكن ناتجة عن عمل عسكري أمريكي.

وقال المتحدث باسم القيادة، بيل أوربان في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “الانفجارات التي تم الإبلاغ عنها في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل، لم تكن ناتجة عن عمل عسكري أمريكي”.

من جانبها نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أيضا الثلاثاء، تعرض القوات العراقية إلى “اعتداءات” جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية في محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس”.

وأضافت: “في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونيين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام”.

يذكر أن وسائل إعلام عراقية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت الليلة الماضية أنباء عن تعرض القوات العراقية إلى قصف أمريكي في محافظة بابل.

المصدر: RT

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