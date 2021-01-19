ليبيا – استقبل وزير دفاع الوفاق الموالي بشدة لتركيا صلاح الدين النمروش أمس الإثنين السفير الألماني لدى ليبيا أوليڤر أوفتشا والوفد المرافق له، حيث تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا و آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

الاجتماع تضمن -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لدفاع الوفاق – الحديث عن جهاز حرس السواحل التابع للرئاسي وما يقوم به من عمليات البحث والإنقاذ، ودوره الكبير في الحد من الهجرة غير القانونية برغم قلة الإمكانيات، وما ينتج عنها من تعرض أفراد البحرية للخطر من أجل إنقاذ الأرواح في عرض البحر.

وقد أعرب النمروش عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر لدعم بحرية الوفاق بالمعدات والتجهيزات التي تمكن أفرادها من أداء مهامهم بشكل أفضل.

بدوره ثمّن السفير الألماني دور بحرية الوفاق ودور “المؤسسات العسكرية والأمنية” في استتباب الأمن والاستقرار في غرب البلاد، مؤكدًا حرص بلاده على دعم الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.

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