بالصور.. بعثة مصرية تعثر على بقايا حصن روماني في أسوان

مصر – عثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع حصن شيحة بمحافظة أسوان على بقايا حصن روماني فيه كنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن البعثة اكتشفت داخل الحصن مجموعة من العناصر المعمارية لمعبد بطلمي، ولوحة من الحجر الرملي غير مكتملة، وصورا عليها نموذج لمدخل المعبد ونحت رجل بهيئة إمبراطور روماني، يقف بجوار المذبح، بالإضافة إلى أربع كتل من الحجر الرملي نقشت عليها سعف النخيل، وخراطيش لملوك بطالمة ونقش هيراطيقي متأخر، وأحد أباطرة اليونان.

وأشار إلى أنه تم العثور أيضا على إناء من الفخار، وجزء من قبوة من الطوب الأحمر تعود للعصر القبطي.

وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا محمد عبد البديع، أن البعثة استكملت أعمال الكشف عن بقايا الدير والكنيسة اللذين تم بناؤهما على أطلال هذا الحصن، والذي استطاع عالم الآثار الألماني هرمان يونكر الكشف عن جزء منه سابقا في الفترة 1920 – 1922.

المصدر: RT

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