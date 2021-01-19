ليبيا – قال نقيب الخبازين سعيد بوخريص إنه نتج عن الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة طرابلس تشكيل لجنة أزمة بالخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الحلول المتعلقة بأزمة الخبز والدقيق مع مصرف ليبيا المركزي، والتي بالإمكان تنفيذها خلال هذه الفترة الحرجة.

بوخريص أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال لم يتم حل المشكلة يجب توريد الدقيق مباشرة وليس القمح، منوهًا إلى أنه في عام 2018 حدثت ذات المشكلة، وأصحاب المطاحن استغلوا الظرف حينها، حيث تم بيع ثلثي الكمية في السوق الموازية.

وأوضح أن حل المشكلة يتم من خلال استيراد الدقيق مباشرة وتوزيعه عن طريق اللجان المختصة، مضيفًا: “إن كانوا سيعطون عملية الاعتمادات للمطاحن بشكل سريع يغطي الربع الأول لعام 2021، فيفترض أن يدعموا المبلغ الذي زاد عن سعر التكلفة قبل قرار تحديد أسعار العملة الصعبة. الحل الآخر هو دعم الخبز أو صاحب المخبز”.

كما تابع: “الصورة واضحة أمام المواطنين في هذا الجانب، ونحن بلغنا أنه من الممكن حدوث نقص في كل ليبيا بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والمواد التي تدخل في تصنيعه”.

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