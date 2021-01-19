تايوان – ألغت تايوان امس احتفالا كبيرا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بعدما أبلغت الجزيرة عن 4 إصابات محلية بكورونا، وهو أكبر ارتفاع يومي بالإصابات المحلية منذ نحو 11 شهرا.

وقالت وزارة النقل والاتصالات التايوانية، إن مهرجان المصابيح التايوانية، وهو احتفال سنوي بمناسبة نهاية العام القمري الجديد القادم في منتصف فبراير، سيتم إلغاؤه هذا العام بسبب كوفيد -19.

وقالت الوزارة “هذا قرار صعب، لكن الوقاية من الوباء هي أولويتنا القصوى”.

ويضم المهرجان عادة فوانيس كبيرة الحجم وعروض ألعاب نارية، ويجذب مئات الآلاف من الزوار كل عام، وأصبح نقطة ارتكاز رئيسية للحكومة لجذب السياح من الخارج.

وأوصى وزير الصحة تشين شيه تشونغ، بعد فترة وجيزة من إعلان تايوان عن 4 حالات إصابة محلية بكوفيد -19، “بإلغاء الأحداث الكبيرة”، وقال إن “الوضع تحت سيطرتنا في الوقت الحالي لأنه يمكن تتبع الحالات بوضوح”.

المصدر: رويترز

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