ليبيا- تمكنت الشرطة في مدينة إشبيلية الإسبانية من اعتقال مطلوب على اللائحة الأوروبية سنغالي الجنسية متهم بالتسبب بمصرع مهاجرين غير شرعيين في ليبيا.

تقرير إخباري أعدته صحيفة “يورو ويكلي” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، كشف عن الإيقاع به لتورطه بالتسبب في مصرع 8 من المهاجرين غير الشرعيين على الأقل، مبينًا أن هذا السنغالي الذي لم يكشف عن اسمه كان على رأس قارب هوائي مسافر من ليبيا إلى إيطاليا، حيث فقد هؤلاء.

وأضاف التقرير أن المطلوب الذي تم إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقه يبلغ من العمر 27 عامًا ومتهم بالتسبب بحادث فقدان هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، والمساعدة في توسيع إطار الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن عملية الإيقاع به تمت بعد طرد الشرطة المحلية له مع أشخاص آخرين من مبنى سكني.

وبين التقرير أن السنغالي تم طرده مع أشخاص آخرين في الـ13 من يناير الجاري، ليتم التعرف عليه وهو جالس في شارع المبنى الواقع في منطقة “أفينيدا نويسترا سينورا دي لا أوليفا” في مدينة إشبيلية، مشيرًا إلى مثوله أمام قاض بالمحكمة المحلية عبر تقنية الاتصال المرئي، ليعاد بعدها للسجن تمهيدًا لتسليمه لإيطاليا.

ترجمة المرصد – خاص

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