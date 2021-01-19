توقيف نافالني 30 يوما على ذمة التحقيق

توقيف نافالني 30 يوما على ذمة التحقيق

موسكو – قضت محكمة خيمكي في ضواحي موسكو بتوقيف المدوّن أليكسي نافالني 30 يوما على ذمة التحقيق.

وأوقفت مصلحة السجون الروسية المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى مطار “شيريميتفو” من ألمانيا مساء أمس الأحد، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجرم الاحتيال.

وأشار بيان مصلحة السجون إلى أنه “تم توقيف المواطن نافالني بموجب ورود اسمه في قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره”.

وأضاف البيان: “الإجراءات اللاحقة بحق نافالني سيحددها القضاء الروسي”.

وأعلن نافالني عن نيته العودة إلى روسيا، على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها توقيفه لدى وصوله إلى البلاد.

ونقل نافالني في الـ20 من أغسطس الماضي في حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو.

وبعد عدة أيام، وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني على نقله إلى ألمانيا، وزعمت برلين لاحقا تعرضه للتسميم بمادة “نوفيتشوك” في روسيا.

وتنفي موسكو صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشددة على أن “الفحوصات التي خضع لها نافالني في روسيا لم تكشف آثار أي مواد سامة في جسمه”.

واتهمت موسكو برلين على مدى أشهر برفض التعاون بالتحقيق في قضية التسميم المزعوم، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة استخبارات أجنبية بفبركة القضية.

المصدر: RT

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