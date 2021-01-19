إيطاليا – أعلن ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش في انتقال مجاني حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ميلان في بيان سمي: “يسعد ميلان الإعلان عن التوقيع مع ماريو ماندزوكيتش. النادي واللاعب اتفقا على صفقة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار تمديد العقد حتى الموسم التالي”.

وسيرتدي ماندزوكيتش القميص رقم 9 مع ناديه الجديد.

ولم يكن صاحب الـ34 عاما، يرتبط بأي ناد منذ الصيف الماضي بعد فسخ تعاقده مع الدحيل القطري بالتراضي، حيث سجل هدفا واحدا في 7 مباريات.

وقبلها، كانت لماندزوكيتش صولات وجولات في الملاعب الأوروبية، حيث تنقل بين أكبر الأندية، وسبق له التتويج بلقب الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مع نادي بايرن ميونخ، كما أحرز مع يوفنتوس خمسة ألقاب في مسابقة الدوري الإيطالي، وكانت له تجربة قصيرة مع أتلتيكو مدريد لم تكلل بالنجاح.

وعلى الصعيد الدولي، وصل مع منتخب بلاده كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا 2018، الذي توج المنتحب الفرنسي بلقبه.

المصدر: حساب نادي ميلان على “تويتر”

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