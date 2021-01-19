ليبيا – علقت عضو مجلس النواب المقاطعة وعضوة اللجنة الاستشارية والقانونية بملتقى الحوار (السيدة اليعقوبي) على الأنباء التي تتحدث عن ما وصفتها بـ” ضغوط دولية ” تمارس على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، بضرورة تسلم الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

اليعقوبي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، قالت إنها مع استمرار رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز حتى انتهاء الحوار السياسي.

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