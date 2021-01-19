الأرجنتين – ضرب زلزال قوته 6.8 درجة غرب وسط الأرجنتين، تلاه ما لا يقل عن خمس هزات ارتدادية هزت المباني وتسببت في سقوط المنتجات عن أرفف المتاجر، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزه يقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي مقاطعة سان خوان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن توابع الزلازل تراوحت بين 3.5 و 5 درجات.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اهتزاز العديد من المنازل والمباني، كما ترك النشاط الزلزالي تصدعات في الطرق، بينما سقطت قوارير زجاجية عن رفوف المتاجر.

وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

المصدر: رويترز

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