مصر – واصلت لجان الفتوى بدار الإفتاء في مصر انعقادها للخروج بالرأي الشرعي في زواج التجربة الذي أثير حوله جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.

وقال مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم أن اللجان واصلت انعقادها اليوم، من أجل دراسة الأمر من كافة الجوانب.

وأوضح أن الدار اطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يسمى إعلاميا بمبادرة “زواج التجربة”، والتي تعني بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

ونوه بأنه سيتم الإعلان رسميا عن ما وصلت إليه الدار بخصوص هذا النوع من الزواج.

المصدر: اليوم السابع

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