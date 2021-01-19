ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله أمس الإثنين مدير المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط عددًا من المواضيع التي تتعلّق بالأرشيف التاريخي الليبي بالمركز، كما اشار الجراري لبعض البرامج والكتب والأعمال التاريخية التوثيقية التي لم تُستكمل بعد، والتي بانتهائها ستكون إضافة مهمة للمكتبة الليبية التاريخية.

بدوره، أوضح صنع الله بأن الأرشيف الليبي هو إرث تاريخي يخص ويهم كل الليبيين، والمحافظة عليه واجب أخلاقي ووطني، ويتحتّم على الجميع الاهتمام به للحفاظ على الهوية الليبية، ويجب أن تتواصل هذه الرسالة الوطنية السامية عبر الأجيال باستمرار.

وأشار إلى أن المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية التاريخية وتبنّي بعض الأعمال والبحوث التاريخية الخاصة بالمركز هو شرف كبير للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديم الدعم بما هو متاح من إمكانيات في الوقت الراهن.

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