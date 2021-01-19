ليبيا – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا الإثنين تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

بيان صحفي صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التعيين جاء وفقًا للقرار 2542 عام 2020، معربًا عن امتنان الأمين العام للأمم المتحدة للالتزام والقيادة المتميزة للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيافني ويليامز، التي أثمرت عن دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

وتطرق البيان للسيرة الذاتية لكوبيتش الحاصل على شهادة بالعلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، إذ شغل منصب المنسق الخاص للبنان منذ عام 2019، ويتمتع بخبرة سنوات عديدة في الديبلوماسية وسياسة الأمن الخارجي والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيدين الدولي والعام.

وأضاف البيان أن كوبيتش شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة بالعراق من العام 2015 إلى العام 2018، وذات الصفة في أفغانستان من العام 2011 وحتى العام 2015، بالإضافة إلى منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من العام 2009 وحتى العام 2011.

وأوضح البيان أن كوبيتش شغل منصب وزير الخارجية في سلوفاكيا من العام 2006 إلى 2009، ورئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من العام 2007 إلى العام 2008، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من العام 1999 إلى العام 2005.

وأضاف البيان أن كوبيتش عمل كممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة آسيا الوسطى، والممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنطقة آسيا الوسطى، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في طاجيكستان، ورئيس بعثة مراقبي الأمم والمتحدة في طاجيكستان خلال العامين 1998 و1999.

واستمر البيان بتوضيح أن كوبيتش كان مدير مركز منع النزاعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والتحق بوزارة خارجية تشيكوسلوفاكيا عام 1976، ووزارة خارجية سلوفاكيا، فضلًا عن شغل منصب الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ابتداء من العام 1993.

ترجمة المرصد – خاص

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