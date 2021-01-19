إسرائيل – طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن قرارات مثل هذه تقوض حل الدولتين.

وقال غوتيريش في بيان له الاثنين إن هذا القرار “يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل”.

وجدد الأمين العام في في بيان له الاثنين “التأكيد على أن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وحذر غوتيريش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967”.

والأحد أعطت الدولة العبرية الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذا لأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: أ ف ب

Share and Enjoy ! 0 Shares